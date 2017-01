Busca pelo avião desaparecido da Malásia pode levar anos

30 Mar (Reuters) - A busca pelo avião da Malaysia Airlines pode levar anos, indicou um oficial da Marinha dos Estados Unidos neste domingo, ao mesmo tempo em que as procuras pela caixa preta do avião continuavam antes que sua bateria acabe.

Um navio da marinha australiana foi equipado com um sofisticado localizador de caixa preta norte-americano e espera-se que saia do porto para fazer parte equipe de buscas no final do dia.