Kerry e Lavrov discutem formas de resolver crise na Ucrânia

Kerry disse em entrevista coletiva que os Estados Unidos deixaram claro que ainda consideram "ilegais e ilegítimas" as ações russas na península da Crimeia.

"Os EUA e a Rússia têm diferenças de opinião sobre os eventos que levaram a este crise, mas ambos reconhecemos a importância de encontrar uma solução diplomática e simultaneamente responder às necessidades do povo ucraniano", disse Kerry.

"Os dois lados fizeram sugestões de maneiras para melhorar a situação de segurança e política dentro e no entorno da Ucrânia", afirmou.

Kerry e Lavrov se encontraram para tentar estabelecer as bases de um acordo com o objetivo de reduzir as tensões sobre a anexação da região ucraniana da Crimeia pela Rússia, enquanto líderes ocidentais consideram impor sanções mais amplas a Moscou que teriam como alvo setores vitais da economia, incluindo a indústria de petróleo e gás.