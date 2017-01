Busca por avião da Malásia desafia até superavião militar dos EUA

A BORDO DE UM P-8 POSEIDON DA MARINHA DOS EUA, Oceano Índico, 1 Abr (Reuters) - De todas as 20 aeronaves e embarcações que vasculham o oceano Índico em busca dos restos do voo MH370 da Malaysia Airlines, o P-8 Poseidon, da Marinha norte-americana, parece ser o mais capaz de desvendar o mais intrigante mistério da aviação moderna.

Cinco estações de trabalho instaladas junto à fuselagem exibem vídeos de alta definição feitos com sensores ultrassecretos, fazendo desse um dos mais sofisticados aviões de vigilância do planeta.

No entanto, a mais recente missão numa caçada que já dura três semanas --passar cinco horas numa infrutífera varredura do mar a 90 metros de altura-- serviu apenas para salientar a enormidade do desafio que a equipe internacional de buscas enfrenta.