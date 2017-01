Após derrota judicial, Japão cogita reduzir caça de baleias

O julgamento da Corte Internacional de Justiça (CIJ) representou um golpe para o programa japonês para a captura de baleias com supostos fins científicos -- embora críticos digam que isso é uma fachada para o consumo humano da carne de baleia.

O Japão disse que cumprirá a ordem da corte, mas que poderá retomar o abate de baleias na Antártida sob um novo programa, mais persuasivo. Segundo o Japão, a pesquisa é necessária para avaliar se as populações baleeiras estão se recuperando da caça predatória.

"Queremos aceitar isso a partir de uma posição que respeite a ordem jurídica internacional", disse o chanceler Fumio Kishida a jornalistas. "Queremos considerar adequadamente a resposta do nosso país após examinar cuidadosamente o conteúdo da sentença."

A CIJ concordou com as alegações da Austrália, autora da ação internacional, segundo a qual as descobertas científicas decorrentes da atividade baleeira não justificam o número de animais abatidos.