Terremoto no Chile deixa 5 mortos e provoca tsunami

SANTIGAO, 2 Abr (Reuters) - Um forte terremoto de magnitude 8,2 atingiu a costa norte do Chile nesta terça-feira, causando cinco mortes e provocando um tsunami que levou ondas de até dois metros de altura ao litoral.

Autoridades disseram que entre os mortos estão pessoas que foram atingidas por desabamentos e vítimas de ataques cardíacos.

O governo retirou moradores do litoral norte chileno e a presidente Michelle Bachelet declarou a região como zona de desastre, para onde será enviado reforço da polícia e das Forças Armadas para manter a ordem enquanto os danos provocados pelo tremor são reparados.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos disse que o terremoto teve profundidade de 20,1 quilômetros abaixo do fundo do mar e ocorreu cerca de 100 quilômetros a noroeste de Iquique, perto da fronteira com o Peru.

A mineração no país número 1 do mundo na produção de cobre parece não ter sido interrompida, mas cerca de 300 presas aproveitaram a situação de emergência e conseguiram escapar de uma penitenciária feminina em Iquique. Vinte e seis foram capturadas logo após.

O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico disse que um grande tsnunami se formou, com a maior das ondas com cerca de 2 metros. A Marinha chilena informou que a primeira onda atingiu a costa 45 minutos após o tremor.

"Estamos indo embora com as criança e com o que podemos, mas está tudo entupido de gente saindo dos prédios na praia", disse Liliana Arriaza, de 32 anos, que estava partindo de carro com seus três filhos.

As autoridades chilenas cancelaram o alerta de tsunami na maioria das áreas costeiras no início da manhã desta quarta.

Em 2010, um terremoto de magnitude 8,8 provocou um tsunami que devastou várias cidades litorâneas no centro-sul do Chile, deixando 526 mortos.