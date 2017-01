Forças Armadas terão 2.500 homens no Complexo da Maré, no Rio

RIO DE JANEIRO, 3 Abr (Reuters) - Ao menos 2.500 homens das Forças Armadas vão ocupar o conjunto de favelas da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, a partir de sábado, após uma onda de violência na cidade, informou nesta quinta-feira o Comando Militar do Leste (CML).

O efetivo a ser empregado na Maré pode chegar a quase 3.000. Serão 2.050 militares do Exército e 450 da Marinha, e homens da Aeronáutica também podem ser acionados.

Segundo o CML, 200 homens da Polícia Militar vão dar apoio às Forças Armadas, e policiais civis também vão atuar na ação. A operação São Francisco vai até fim de julho, após a Copa do Mundo.

"Podemos prosseguir, vai depender do interesse do governador e de uma decisão da presidente", disse o general do Exército Ronaldo Lundgren.