Campos deixa governo de Pernambuco para concorrer às eleições

3 Abr (Reuters) - Um dos prováveis candidatos à Presidência, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), assinou nesta quinta-feira a sua carta de renúncia ao cargo, de acordo com o site do governo pernambucano.

O ato será publicado no Diário Oficial do Estado na sexta-feira, quando acaba o prazo estabelecido pela Lei Eleitoral para que aqueles que pretendem se candidatar a cargos eletivos deixem suas funções administrativas.

Na última pesquisa eleitoral divulgada pelo Ibope no fim de março, Campos apareceu com 7 por cento das intenções de voto, atrás do senador e presidente do PSDB, senador Aécio Neves (MG), com 15 por cento, e da presidente Dilma Rousseff, que liderou a sondagem, com 43 por cento.