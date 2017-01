Europa lança satélite para monitorar meio ambiente e desastres

DARMSTADT, Alemanha, 3 Abr (Reuters) - A Europa lançou nesta quinta-feira o primeiro satélite de seu multibilionário programa espacial Copérnico de observação da Terra, que irá fornecer imagens valiosas no caso de catástrofes naturais ou até mesmo um acidente de avião.

O satélite Sentinel-1a, que foi colocado em órbita a partir do porto espacial europeu na Guiana Francesa, às 18h02 (horário de Brasília), vai ser usado para monitorar o gelo marinho, derramamento de petróleo e uso da terra, e para responder a emergências como enchentes e terremotos.

O satélite, com uma antena de radar de 12 metros de comprimento e dois painéis solares com 10 metros de comprimento, está agora orbitando o planeta, 693 quilômetros acima da Terra.

O lançamento do projeto se tornou particularmente urgente depois que a Europa perdeu o contato com seu satélite Envisat de observação da Terra, em 2012, após dez anos de operações.

"O grande avanço é que agora podemos cobrir todos os lugares da Terra a cada três a seis dias", disse o diretor do programa de Observação da Terra da ESA, Volker Liebig, antes do lançamento.

"Isso costumava levar muito mais tempo com o Envisat. Se você quiser usar imagens para apoio à gestão de desastres ou para encontrar um avião, então precisamos que as imagens sejam as mais recentes."