Marinhas do Irã e do Paquistão farão exercícios militares no Estreito de Ormuz

DUBAI, 6 Abr (Reuters) - As marinhas do Irã e do Paquistão planejam realizar exercícios militares conjuntos na parte leste do Estreito de Ormuz na terça-feira, disse a agência de notícias estatal do Irã neste domingo.

Diversas embarcações da Marinha do Paquistão, inclusive um navio de guerra e um submarino, atracaram no porto iraniano de Bandar Abbas no sábado, disse a agência de notícias IRNA, citando um comunicado da marinha iraniana.

"A atividade mais importante da frota paquistanesa durante sua estadia em Bandar Abbas será realizar manobras conjuntas com unidades específicas da Marinha do Irã em águas do leste do Estreito de Ormuz", disse o contra-almirante iraniano Shahram Irani à IRNA.

A agência de notícias iraniana disse que os exercícios navais conjuntos têm como objetivo promover a cooperação militar entre Teerã e Islamabad, mas não deu detalhes sobre os planos.

Mais de um terço das exportações de petróleo por via marítima do mundo passam pelo Estreito de Ormuz, um estreito corredor entre o Irã e Omã.

Marinhas ocidentais, lideradas pelos Estados Unidos, patrulham a região para garantir a segurança da travessia.

Um navio-tanque de petróleo bruto foi atacado na semana passada enquanto navegava pelo Estreito de Ormuz, embora incidentes como este sejam raros.