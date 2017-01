Sevilla derrota o Espanyol e mantém pressão sobre o Bilbao

MADRI, 6 Abr (Reuters) - O Sevilla manteve a pressão sobre o Athletic Bilbao na batalha pela quarta vaga da Espanha na Liga dos Campeões quando Kevin Gameiro marcou duas vezes na vitória por 4 x 1 sobre o Espanyol neste domingo.

A vitória do quinto colocado Sevilla reduziu a diferença para o Bilbao para três pontos antes do jogo da equipe basca contra o Levante na segunda-feira.

O meia Stephane M'Bia marcou de cabeça após escanteio aos 18 minutos antes de Gameiro marcar seu primeiro no jogo um minuto antes do intervalo, quando ele controlou a bola no peito no centro da área de pênalti e deu um voleio baixo para as redes.

O Espanyol descontou depois que o defensor do Sevilla Federico Fazio derrubou Christian Stuani na área e Sergio Garcia marcou de pênalti.

O segundo gol de Gameiro e terceiro do Sevilla saiu aos 39 minutos do segundo tempo, após troca de passes com Marko Marin. O reserva Ivan Rakitic fechou o placar a um minuto do tempo regulamentar.

O Bilbao soma 56 pontos em quarto lugar, o que lhe garante uma vaga nas eliminatórias para a Liga dos Campeões, com o Sevilla em quinto com 53 em uma vaga na Liga Europa, três à frente do Real Sociedad.

O Espanyol é uma das três equipes com 40 pontos junto com o Valencia e o Levante.