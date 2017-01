Gerdau apresenta proposta para assumir francesa Ascometal

SÃO PAULO, 7 Abr (Reuters) - A Gerdau informou nesta segunda-feira que apresentou proposta preliminar para assumir as operações da Ascometal, produtora de aços especiais sediada na França, num negócio que envolve 41,5 milhões de euros, além de valor relativo a estoques da empresa.

A companhia francesa teve processo de recuperação judicial aprovado em março. A expectativa da Gerdau é que a efetivação do negócio ocorra até o final do segundo trimestre deste ano, após posicionamento da justiça da França sobre as propostas de interessados na empresa.