Busca por avião desaparecido da Malásia vai se concentrar no fundo do mar

SYDNEY/PERTH, Austrália, 7 Abr (Reuters) - Um veículo de pesquisa robótico deve ser enviado ao fundo do oceano Índico na terça-feira para procurar destroços no leito marinho de um avião da Malásia desaparecido há um mês, já que as autoridades disseram que a chance de encontrar qualquer vestígio na superfície diminuiu.

Um navio australiano que captou sinais consistentes com os que são disparados por caixas-pretas de aeronaves no fim de semana não havia registrado quaisquer outros sinais, disse Houston.

As caixas de dados registram dados da cabine e podem dar respostas sobre o que aconteceu com o avião, que levava 227 passageiros e 12 tripulantes quando desapareceu em 8 de março e voou milhares de quilômetros fora de sua rota de Kuala Lumpur a Pequim.

As autoridades não descartaram a possibilidade de problemas mecânicos como causa do desaparecimento do avião, mas dizem que as evidências, incluindo a perda de comunicação, sugerem que a aeronave foi deliberadamente desviada.