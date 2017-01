Vendas da marca Volkswagen sobem em março com recuperação na Europa

As vendas de veículos da marca Volkswagen subiram para 557.800 carros ante 532.400 autos um ano antes, ampliando o crescimento no primeiro trimestre para 3,9 por cento ou 1,48 milhão de automóveis, disse o maior grupo automotivo da Europa nesta terça-feira.

As vendas da marca Volkswagen, que responderam por quase a metade das vendas do grupo em 2013, subiram 7,8 por cento no primeiro trimestre na Europa Ocidental e 14,1 por cento na China, compensando quedas de 7,6 por cento na América do Norte e de 23,5 por cento na América do Sul.