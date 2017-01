Novo sinal eletrônico leva confiança a buscas por avião da Malásia

Angus Houston, diretor da agência australiana que coordena as buscas, adotou um tom otimista ao anunciar a informação, mas pediu cautela, já que a tarefa de procurar os destroços numa área gigantesca e remota do oceano Índico continua sendo muito desafiadora.

"Acredito que estejamos buscando na área correta, mas precisamos identificar visualmente os destroços da aeronave antes que possamos confirmar com certeza que este é o local de descanso final do MH370", afirmou ele na cidade de Perth, no oeste da Austrália, a base da operação.

Os investigadores não têm ideia dos motivos que levaram ao desaparecimento do avião. Em 8 de março, cerca de uma hora após a decolagem, os instrumentos de localização do Boeing foram desativados, e satélites mostram que o avião fez uma curva acentuada e começou a voar em outra direção.

As caixas-pretas, com gravações de voz da cabine e dados técnicos do voo, poderiam elucidar o mistério, mas seus sinais de localização são alimentados por uma bateria com vida útil esperada de 30 dias -- ou seja, um prazo que já se esgotou. Continuação...