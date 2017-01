Busca por avião da Malásia é retomada em meio a otimismo por sinais eletrônicos

SYDNEY/PERTH, Austrália, 10 Abr (Reuters) - Um novo sinal eletrônico foi detectado durante as buscas pelo voo MH370 da Malaysia Airlines, nesta quinta-feira, renovando as esperanças de que o avião desaparecido possa ser encontrado depois de semanas de agonia.

O sinal, que pode ser das caixas-pretas, eleva para cinco o número de "pings" (sinais eletrônicos) detectados nos últimos dias durante as operações de busca no oceano Índico.

O mistério do voo MH370 leva à mais cara operação de buscas da história da aviação, sem nenhum resultado concreto até agora.

Os primeiros sinais foram detectados pelo "localizador rebocado de sinais" (TPL, na sigla em inglês), equipamento da Marinha dos Estados Unidos, a bordo do navio australiano Ocean Shield, enquanto o último foi identificado por um avião na quarta-feira.

Mas o anúncio da captação de novos sinais eletrônicos levou as autoridades a se declararem mais confiantes na possibilidade de estarem se aproximando do local da queda, numa área remota do oceano Índico.