Rio reconhece necessidade de "enxugar gelo" na baía de Guanabara para Olimpíada

RIO DE JANEIRO, 10 Abr (Reuters) - O governo do Estado do Rio de Janeiro assumiu nesta quinta-feira que vai ser necessário "enxugar gelo" para garantir as condições de limpeza da baía de Guanabara para a realização das provas de vela dos Jogos Olímpicos de 2016.

"Limpar lixo da baía de Guanabara, o flutuante, é enxugar gelo. Mas é o dever de casa que nós temos que fazer", disse o subsecretário de Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, Carlos Portinho, que assumiu o cargo nesta semana e será o homem à frente do problema.

Ambientalistas e velejadores têm alertado que será difícil limpar a raia olímpica dentro do prazo diante da situação atual, em que o lixo se acumula tanto nas águas quanto nas margens da baía. Mesmo assim, o local vai receber em agosto o primeiro evento-teste oficial dos Jogos.

Entre as medidas previstas está o lançamento, até o final de abril, de licitações para mais sete "ecobarcos", que recolhem resíduos sólidos da superfície da água, e novas ecobarreiras, que retém o lixo na foz dos rios.

Mas, segundo o subsecretário, que percorreu parte do trajeto das provas de vela na manhã desta quinta, essas medidas são paliativas e incapazes de resolver o problema da poluição enquanto os municípios do entorno da baía não se engajarem no saneamento de suas redes de esgoto.

"Os municípios estão de costas para a baía de Guanabara e acham que não é responsabilidade deles o lixo que é jogado na baía de Guanabara", afirmou.

Ao se candidatar como sede da Olimpíada, o Rio de Janeiro se comprometeu a tratar e sanar 80 por cento do esgoto despejado na baía até os Jogos. No entanto, de acordo com o coordenador do programa estadual de saneamento da baía de Guanabara, Gelson Serva, apesar da continuidade dos esforços apenas metade dessa meta foi alcançada até agora.

"É um trabalho enorme em todas as áreas. Agora, não tem milagre, as obras de infraestrutura não se resolvem da noite para o dia... É muito trabalho de urbanização, de mobilização de pessoas", disse Serva.