Milhares marcham em Paris e Roma contra medidas de austeridade e reformas econômicas

O protesto em Roma tornou-se violento quando um grande grupo dissidente -com muitos manifestantes usando máscaras e capacetes- atiraram pedras, ovos, pequenos explosivos e laranjas na polícia de choque, em frente ao Ministério da Indústria.

A polícia de choque confrontou o grupo com cassetetes e manifestantes revidaram com pedras e explosivos. Um homem perdeu a mão quando um artefato explodiu antes que ele pudesse atirá-lo.

Em Paris, os manifestantes marcharam da Place de la Republique, alguns carregando cartazes atacando o presidente François Hollande com frases como "Hollande, é o suficiente" e "Quando você é de esquerda, você apoia os trabalhadores".

A polícia francesa disse que cerca de 25 mil pessoas participaram do protesto, que ocorreu depois que o novo primeiro-ministro, Manuel Valls, revelou planos sobre cortes em impostos e despesas na terça-feira. Valls prometeu reduzir o déficit público da França, na esteira de reformas a favor de empresas anunciadas no início do ano por Hollande.