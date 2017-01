Dilma defende Petrobras e promete combate à corrupção na estatal

"Como presidenta, mas sobretudo como brasileira, eu defenderei em quaisquer circunstâncias e com todas as minhas forças a Petrobras", disse em cerimônia de batismo e viagem inaugural de navios petroleiros em Ipojuca (PE).

Esta não é a primeira vez que a presidente se manifesta sobre o assunto desde que as denúncias sobre a estatal voltaram à tona. Em meados de março Dilma divulgou nota informando que a decisão de compra da refinaria de Pasadena foi tomada com base em documento "técnica e juridicamente falho" e que se soubesse de todas as cláusulas do contrato não teria autorizado a operação.