Líbia realiza primeira exportação de petróleo após acordo com rebeldes

LONDRES, 15 Abr (Reuters) - Um navio petroleiro deverá carregar 1 milhão de barris de petróleo nesta terça-feira no porto de Hariga, reaberto recentemente na Líbia, na primeira exportação desde que um acordo encerrou meses de bloqueios impostos por rebeldes nos terminais do país, disse a estatal petroleira National Oil Corp (NOC).

As interrupções elevaram as preocupações sobre abastecimento no mercado global e ajudaram a sustentar os preços do petróleo Brent, que recuava nesta terça-feira em função dos acontecimentos na Líbia.