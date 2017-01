Busca submarina por avião da Malásia é novamente encurtada

PERTH, Austrália, 16 Abr (Reuters) - A busca por um avião da Malaysia Airlines no fundo do oceano índico foi novamente encurtada nesta quarta-feira, quando problemas técnicos obrigaram um submarino teleguiado dos EUA a voltar à superfície sem ter descoberto nada, segundo autoridades.

Mais de cinco semanas depois do desaparecimento do voo MH370, na rota Kuala Lumpur-Pequim, não há mais esperanças de localizar o aparelho pelos sinais eletrônicos das caixas-pretas, e por isso as expectativas se voltam para o drone submarino Bluefin-21, que vasculha o leito marinho a cerca de 2.000 quilômetros da costa australiana.