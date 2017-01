ESTREIA-"O Palácio Francês" adapta graphic novel sobre polêmico ex-ministro Villepin

SÃO PAULO, 16 Abr (Reuters) - Sucesso absoluto na França, país em que vendeu mais de 80.000 exemplares em sucessivas reedições, a graphic novel "Quai d'Orsay", de Abel Lanzac e Christopher Blain, é a base do filme "O Palácio Francês", em que o veterano diretor Bertrand Tavernier ("A Isca", "Por Volta da Meia-Noite") se reinventa com uma comédia política e feroz - e baseada em fatos espantosamente reais.

Abel Lanzac, na verdade, é o pseudônimo literário do diplomata Antonin Baudry, que partiu de sua própria experiência como redator de discursos do ex-ministro de Relações Exteriores, Dominique de Villepin.

Desse mergulho nos bastidores do poder francês, Baudry extraiu um relato cínico, que revela a histeria, a imprevisibilidade, mas também a sofisticação cultural de seu ex-chefe, cujo ponto alto na carreira foi um famoso discurso na Organização das Nações Unidas (ONU) contra a guerra do Iraque, em 2003.

Tanto na graphic novel quanto no filme, os nomes dos protagonistas foram trocados. Assim, o ministro é rebatizado como Alexandre Taillard de Vorms (Thierry Lhermitte). Em torno dele, no Quai D'Orsay, sede do ministério, agita-se um exército de assessores e conselheiros, todos mantidos no limite do ataque de nervos por uma rotina exasperante, imposta não só pela sensível pauta do ministério, como pela personalidade errática de seu comandante.

Não raro, o ministério parece uma casa de loucos, agitada por telegramas e telefonemas que, dia e noite, relatam as intermináveis crises mundiais, em locais tão distintos quanto o Oriente Médio e a África. É neste vespeiro que vem parar o jovem Arthur Vlaminck (Raphaël Personnaz), recém-formado pela prestigiada ENA (École Nationale d"Administration), especialmente para redigir os discursos do ministro.

Não que Arthur tenha imaginado que sua missão seria fácil. Mas o que o espera é um pesadelo kafkiano, cujas proporções sempre superam as piores perspectivas. Não só em relação às guerras e impasses diplomáticos sobre as quais a França tem que se pronunciar, mas principalmente quanto à insatisfação permanente do ministro com tudo e todos.

Poeta e fã do filósofo grego Heráclito, Taillard a toda hora muda de ideia sobre a linha dos textos. Dá uma diretriz pela manhã, apenas para desmenti-la por completo horas depois. Arthur mergulha numa ansiedade permanente, não raro sem conseguir comunicar-se com o chefe, que pula de uma reunião a outra.

Uma voz de calma e bom senso vem do chefe de gabinete Claude Maupas (Niels Arestrup, vencedor do César 2014 de melhor coadjuvante). Pragmático, Claude conhece os caprichos do chefe e dá bons conselhos a Arthur, que permitem que ele poupe um pouco de sua energia, já que seu tempo ele não pode mesmo preservar.