Foco de buscas por avião da Malásia passa ao leito marinho

SYDNEY/PERTH, Austrália, 17 Abr (Reuters) - Um drone submarino completou finalmente a primeira varredura completa do leito marinho de uma remota área do oceano Índico, disse a equipe que busca o avião da Malaysia Airlines desaparecido há mais de um mês, enquanto as buscas aéreas e na superfície tendem a se tornar menos proveitosas.