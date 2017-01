Mergulhadores buscam centenas de desaparecidos após naufrágio na Coreia do Sul

Por Narae Kim

JINDO, Coreia do Sul, 17 Abr (Reuters) - Apesar do vento, das ondas fortes e da água turva, mergulhadores continuaram na quinta-feira as buscas por centenas de pessoas, a maioria estudantes adolescentes, que desapareceram na véspera no naufrágio de uma balsa na costa da Coreia do Sul.

A Guarda Costeira, a Marinha e alguns mergulhadores individuais atuam no local do acidente, a cerca de 20 quilômetros da costa sudoeste da Coreia do Sul. Antes, equipes de resgate martelaram o casco emborcado da embarcação, na esperança de receber a resposta de algum sobrevivente preso lá dentro- o que não ocorreu, segundo relato da imprensa local.

A balsa, com 475 passageiros e tripulantes, virou na quarta-feira, no trajeto entre o porto de Incheon e a ilha turística de Jeju. Nove corpos foram achados, e 179 pessoas foram resgatadas com vida, segundo o governo. Ainda há 287 desaparecidos.

Viajavam na balsa 340 alunos e professores do Colégio Danwon, de Ansan, na periferia de Seul.

Um agente da Guarda Costeira disse que o capitão da balsa, Lee Joon-seok, de 69 anos, foi indiciado em inquérito. Há relatos não confirmados de que ele teria sido o primeiro a abandonar o barco.

Muitos sobreviventes disseram à imprensa que Lee esteve entre os primeiros a serem resgatados, embora ninguém o tenha visto realmente saindo da balsa. A Guarda Costeira e a empresa que operava a embarcação não quiseram comentar.

Embora o local do naufrágio seja relativamente raso (menos de 50 metros), ele é muito perigoso para os cerca de 150 mergulhadores, que, segundo especialistas, precisam correr contra o tempo para poderem encontrar eventuais sobreviventes.