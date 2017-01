Busca de avião da Malásia pode terminar em uma semana

SYDNEY/PERTH, Austrália, 19 Abr (Reuters) - A busca submarina pelo vôo MH370 da Malaysia Airlines, concentrada em uma área circular de dez quilômetros no leito do oceano, pode ser finalizada em uma semana, disseram autoridades australianas neste sábado.

Um veículo não tripulado submarino de grande profundidade da marinha dos Estados Unidos (AUV, na sigla em inglês) está percorrendo um trecho remoto do leito do Oceano Índico em busca de sinais do avião, que desapareceu dos radares em 8 de março com 239 pessoas a bordo.