Felipão diz que tem lista de convocados pronta e indica "4 jogadores" do Chelsea

SÃO PAULO, 24 Abr (Reuters) - O técnico Luiz Felipe Scolari afirmou nesta quinta-feira que a lista dos 23 convocados da seleção brasileira de futebol para a Copa do Mundo já está pronta e indicou que vai chamar o quarteto que atua no clube inglês Chelsea: David Luiz, Oscar, Ramires e Willian.

Além de antecipar a provável presença dos jogadores do time inglês, o treinador deu mais três nomes que certamente estarão na lista: Thiago Silva, Julio Cesar e Fred. Esses, ao lado de David Luiz, serão considerados os capitães da seleção, disse Felipão, sendo que o zagueiro Thiago Silva do Paris St Germain será o responsável por carregar a braçadeira.

Felipão revelou ainda que conversou com outro jogador que atua na Inglaterra, Paulinho, em viagem que fez a Europa para acertar detalhes da programação do Brasil na Copa, confirmando também o volante do Tottenham.