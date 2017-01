Peugeot eleva vendas com recuperação da Europa compensando impacto cambial

PARIS, 25 Abr (Reuters) - A PSA Peugeot Citroen registrou um aumento na receita trimestral, com a ajuda da recuperação do mercado europeu, que elevou suas vendas e ajudou a montadora francesa a suportar ventos cambiais contrários.

A receita da Peugeot subiu 1,9 por cento, para 13,29 bilhões de euros (18,4 milhões de dólares), disse a empresa em um comunicado nesta sexta-feira. As entregas globais da Peugeot avançaram 7,6 por cento, para 725.917 veículos leves.

A montadora disse que os números mais fortes foram apoiados pela melhoria no mercado europeu e fortes vendas na China, melhorando suas perspectivas de uma reviravolta. As cifras também podem ajudar a atrair investidores para a planejada emissão da Peugeot de 3 bilhões de euros em ações.

"Foi um trimestre muito positivo que permitiu ao grupo voltar ao crescimento da receita", disse o diretor financeiro da empresa, Jean-Baptiste de Chatillon. A retomada do crescimento da receita, afirmou em teleconferência com jornalistas, "reforça as perspectivas de reviravolta que temos apresentado".