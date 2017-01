Busca de avião da Malásia poderá levar anos, diz autoridade dos EUA

Por Matt Siegel e Byron Kaye

SYDNEY/PERTH, Austrália, 25 Abr (Reuters) - A procura do avião desaparecido da Malaysia Airlines provavelmente vai se arrastar por anos, disse uma autoridade sênior de defesa dos Estados Unidos nesta sexta-feira, enquanto a busca submarina de quaisquer indícios dos destroços do voo MH370 na costa oeste da Austrália parece ter falhado.

O funcionário, que não quis se identificar porque não está autorizado a comentar sobre o esforço de rastreamento, disse que as duas semanas de varreduras no oceano Índico com um aparelho submersível da Marinha norte-americana não produziu nenhum resultado.

Ele afirmou que a busca pelo avião que desapareceu em 8 de março, com 239 pessoas a bordo, iria agora entrar numa fase de investigação muito mais difícil, já que serão averiguadas áreas mais amplas do oceano, perto do local onde se acredita que o avião tenha caído.

"Nós entramos em toda essa pequena área e não encontramos nada. Agora será preciso voltar para a grande área", disse o funcionário à Reuters. "E agora estamos falando em anos."

O submergível Bluefin-21 conclui nesta sexta-feira o que pode ser a última de suas viagens de 16 horas por dia a profundidades de mais de 4,5 quilômetros, com buscas numa área de 10 quilômetros quadrados no fundo do mar, cerca de 3.200 quilômetros a noroeste da cidade australiana de Perth.

Funcionários da equipe australiana de busca disseram que apesar de ter completado 95 por cento de sua pesquisa-alvo, o submarino controlado remotamente não conseguiu localizar nenhum sinal do avião.

As autoridades identificaram a área como o local mais possível da queda do avião, depois de detectarem em 4 de abril o que suspeitavam ser um sinal, ou "ping", de gravador da caixa-preta da aeronave.