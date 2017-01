Última carta de passageiras do Titanic é vendida por 119 mil libras

A casa de leilões Henry Aldridge and Son disse acreditar que o preço é um recorde para uma carta do Titanic.

A carta, escrita em um papel especial com o cabeçalho "A Bordo do RMS ‘Titanic'" e com um envelope com a bandeira da linha White Star em alto relevo, deveria ser entregue à mãe de Hart em Chadwell Heath, no leste de Londres.