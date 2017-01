Vendas de veículos novos no Brasil até agora em abril sobem 30% sobre março

SÃO PAULO, 28 Abr (Reuters) - As vendas de veículos novos no Brasil até agora em abril já registram alta de 30 por cento sobre março, afirmou nesta segunda-feira o presidente da associação de montadoras Anfavea, Luiz Moan, durante evento do setor em São Paulo.

Em rápida entrevista a jornalistas, Moan afirmou que vai se reunir ainda nesta segunda-feira com representantes do governo federal para discutir assuntos que incluem o destravamento das exportações brasileiras de veículos para a Argentina.

O país vizinho vive uma crise cambial e é responsável por cerca de 30 por cento das vendas externas do setor.

As vendas de veículos novos no Brasil em março caíram 7 por cento sobre fevereiro e 15 por cento sobre um ano antes. Parte da queda foi atribuída pela indústria automotiva a um menor período de dias úteis em março, que contou com feriado do carnaval.

Moan afirmou que a situação do setor automotivo é "difícil" no curto prazo, com mercado interno e exportações em queda gerando recuo de produção.

Porém, ele afirmou durante a apresentação no evento que a queda nos licenciamentos no primeiro trimestre, de 2 por cento, equivaleu a 18 mil veículos a menos comercializados sobre um ano antes ou um dia e meio a menos de vendas.

Já sobre as exportações, o presidente da Anfavea afirmou que na segunda quinzena de abril devem recomeçar as exportações de grãos da Argentina o que deve ajudar no problema de baixo nível de divisas externas no país.

"O cenário de curto prazo não é positivo, mas não é extremamente ruim como alguns analistas estão colocando", disse Moan.