Google começa a testar carro sem motorista para cidades

Depois de vários anos de testes em estradas, onde as condições de direção são mais previsíveis, o Google mudou no ano passado seu foco para a direção sem motorista em cidades, informou a companhia em seu blog oficial nesta segunda-feira.

Os carros sem motorista contam com câmeras de vídeo, radares, lasers e uma base de dados com informações coletadas de veículos conduzidos manualmente para ajudar a navegação, segundo a empresa.

"Uma milha percorrida na cidade é muito mais complexa que uma milha em uma estrada, com centenas de objetos diferentes se movendo de acordo com diferentes regras em uma pequena área", escreveu o diretor do projeto de carros sem motorista do Google no blog da empresa, Chris Urmson.