Controladora da Autometal pagará R$19,11 por ação em OPA

29 Abr (Reuters) - A Autometal, que produz componentes e acessórios para a indústria automotiva, informou nesta terça-feira que sua controladora indireta, a espanhola CIE Automotive, se dispôs a pagar 19,11 reais por ação da companhia no âmbito da Oferta Pública de Aquisição (OPA) a ser realizada na Bovespa.

Segundo fato relevante, esse valor será corrigido pelo IPCA de 7 de abril até a data da liquidação do leilão da OPA.

De acordo com a Autometal, serão deduzidos quaisquer dividendos ou juros sobre o capital próprio eventualmente declarados pela companhia entre 23 de abril e a data do leilão.

A CIE Automotive anunciou em 8 de abril planos de realizar uma OPA para comprar as ações da Autometal em circulação no mercado, com valor por papel de até 19,11 reais.