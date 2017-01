Ações europeias sobem impulsionadas por setor de tecnologia

LONDRES, 29 Abr (Reuters) - As ações europeias fecharam em alta nesta terça-feira, lideradas pelos papéis de empresas de tecnologia após resultados acima do esperado da fabricante de chips Infineon e da fabricante de produtos de telecomunicações Nokia melhorarem a perspectiva para o setor.

As ações da Infineon e da Nokia figuraram entre as maiores altas do índice, após divulgarem resultados trimestrais melhores do que a expectativa. Os balanços foram impulsionados, respectivamente, pela demanda de clientes industriais e automotivos e por acordos de software.