Sprint perde menos assinantes; venda de tablets sobe

29 Abr (Reuters) - A Sprint, terceira maior operadora de telefonia móvel dos Estados Unidos, divulgou nesta terça-feira que menos assinantes deixaram a companhia do que era esperado, à medida que a companhia passa por uma grande renovação da rede em um mercado altamente competitivo.

A companhia, na qual o grupo japonês SoftBank detém 80 por cento de participação, disse que perdeu 231 mil assinantes líquidos de pós-pago, ante estimativas em Wall Street de 244 mil perdas. No entanto, excluindo-se 516 mil adições de assinantes de tablets, o acréscimo de celulares foi o pior em cinco anos.

A companhia divulgou um crescimento na receita trimestral em linha com as expectativas de analistas, devido a um novo plano de cobrança que reduziu as despesas.