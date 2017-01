Brasil e Argentina farão nova reunião sobre setor automotivo

BRASÍLIA, 29 Abr (Reuters) - Os governos brasileiro e argentino decidiram realizar nova reunião técnica na próxima semana para discutir as restrições que atingem o comércio de veículos entre os dois países, afirmou o presidente da associação brasileira de montadoras, Anfavea, Luiz Moan.

Os argentinos apresentaram como proposta alterar o tratado automotivo entre ambos países que expira neste ano, segundo Moan. Ele, no entanto, não deu detalhes sobre o que foi apresentado.

"Houve consenso da necessidade de aprofundar a análise de aumento do fluxo de comércio e de pagamento", disse Moan ao sair da reunião.

O comércio de veículo entre os dois países está travado por restrições impostas pelo governo argentino ao fluxo de moedas estrangeiras diante da crise cambial. Com isso, o Brasil tem tido dificuldade de exportar veículos para a Argentina, principal destino da produção nacional que caiu 8,4 por cento no primeiro trimestre.

A expectativa das montadoras é que as exportações de grãos da Argentina devem ajudar no problema de baixo nível de divisas externas na Argentina e ajudar as exportações brasileiras a destravarem.