ENTREVISTA-Produtor do filme 'Senna' foca mais na vida do que na morte

LONDRES, 29 Abr (Reuters) - O helicóptero desce rapidamente, a sua câmara de televisão seguindo as linhas de uma pista iluminada embaixo, com as palavras "San Marino GP, Imola" aparecendo na tela. Vinte anos após os acidentes fatais da Fórmula 1 com Ayrton Senna e o austríaco Roland Ratzenberger no circuito italiano, o momento no premiado documentário "Senna" ainda faz o coração bater mais rápido.