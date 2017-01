ArcelorMittal e Bekaert concluem acordo de troca de ativos na A. Latina

Por Alberto Alerigi Jr. e Guillermo Parra-Bernal

SÃO PAULO (Reuters) - A ArcelorMittal, maior grupo siderúrgico do mundo, e o Bekaert Group anunciaram nesta quarta-feira conclusão de plano para troca de participações em vários ativos no segmento de arames e trefilados no Brasil, Costa Rica e Equador, como parte de uma expansão na parceria dos grupos que já dura quatro décadas na América Latina.

Sob o acordo, a ArcelorMittal vai transferir para a empresa belga sua participação de 55 por cento em uma fábrica de cabos em São Paulo, a Bekaert Cimaf Cabos Ltda, continuando a fornecer arames para cabos produzidos pela empresa.

Além disso, a ArcelorMittal ingressará no segmento de trefilaria no Equador, assumindo participação de 27 por cento na Ideal Alambrec, controlada pela Bekaert, disse à Reuters Augusto Espeschit de Almeida, presidente-executivo da Belgo Bekaert Arames (BBA), a parceria mantida pelas empresas no Brasil.

Na Costa Rica, ambas as empresas concordaram em dividir uma nova fábrica de produtos trefilados, com a Bekaert ficando com 73 por cento de participação e a ArcelorMittal com o restante. A gigante siderúrgica fornecerá para as operações costa-riquenhas fio-máquina produzido inicialmente em Minas Gerais e depois por unidade em Trinidad & Tobago.

A construção da nova fábrica de trefilados na Costa Rica envolve investimentos de cerca de 20 milhões de dólares e a unidade deve iniciar operação no fim de agosto deste ano, disse Almeida.

O acordo de troca de ativos não envolve desembolso de caixa. O plano permitirá às empresas atingirem mais clientes nas Américas do Sul e Central, especialmente em mercados como construção, mineração e agricultura.

BRASIL