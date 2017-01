Recuperação de vendas de automóveis fica mais firme na França

PARIS, 2 Mai (Reuters) - Novos modelos da Renault lideraram um crescimento de 5,8 por cento nas vendas de carros na França em abril, com a recuperação na demanda europeia por automóveis se tornando mais firme no terceiro maior mercado da região.

O total de emplacamentos avançou para 166.968 carros no mês, totalizando um ganho de 3,7 por cento para o acumulado do ano até abril, disse a associação do setor CCFA em um comunicado nesta sexta-feira.