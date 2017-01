Presidente do PT formaliza pré-candidatura de Dilma à reeleição

SÃO PAULO, 2 Mai (Reuters) - O presidente nacional do PT, Rui Falcão, formalizou a pré-candidatura à reeleição da presidente Dilma Rousseff no discurso de abertura do Encontro Nacional do partido nesta sexta-feira, em São Paulo, no qual fez ataques aos adversários da petista na disputa eleitoral deste ano sem citá-los nominalmente.