Prumo Logística assina contrato com a NFX para aluguel de área em porto

SÃO PAULO, 5 Mai (Reuters) - A Prumo Logística, ex-LLX, informou nesta segunda-feira que assinou um contrato com a NFX, joint venture da empresa com a BP, para aluguel de área do porto do Açu, no norte do Rio de Janeiro, que está sendo construído pela companhia.

O contrato estabelece um período inicial de 5 anos renováveis por mais um período de 15 anos, com direito de extensão por mais dois períodos de 20 anos.

A área, localizada no terminal 2, deverá ter uma profundidade de 14,5 metros e ocupar 215.079 metros quadrados, possibilitando à NFX importar, exportar, vender, armazenar, misturar, distribuir e comercializar combustíveis marítimos, sob a marca da BP Marine, disse a Prumo.

A previsão é que as obras de responsabilidade da NFX comecem ainda no segundo semestre deste ano, com início das operações previsto para o primeiro trimestre de 2015.

O anúncio desta segunda-feira segue o contrato assinado no início de abril com a norte-americana Edison Chouest para aluguel de uma área de 255,2 mil metros quadrados no porto do Açu.

"Desde que retomamos o ritmo das obras, temos experimentado um novo momento na companhia com interesse de novos clientes em discutir acordos comerciais", disse o presidente-executivo da Prumo, Eduardo Parente, em nota.

A operação ocorre após a mudança de controle da então LLX, que em outubro do ano passado passou da EBX, de Eike Batista, para a norte-americana EIG, em meio a dificuldades financeiras que afetaram o grupo do empresário.