Felipão diz que convocação pode ter "uma ou outra divergência"

6 Mai (Reuters) - O técnico Luiz Felipe Scolari afirmou nesta terça-feira, véspera da convocação de 23 jogadores da seleção brasileira para a Copa do Mundo em casa, que sua lista pode ter "uma ou outra divergência", mas que a maioria dos escolhidos é conhecida.

"Há espaço para uma ou outra divergência que poderá acontecer depois de anunciados os nomes, porque é normal", disse Felipão no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"Quando o treinador tem a incumbência de convocar, ele convoca de acordo com aquilo que ele entende ser o mais correto na forma que ele quer jogar o campeonato mundial e de acordo com os pares com os quais ele trabalha", completou.