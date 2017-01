Brasil e Argentina buscam estender acordo automotivo por mais um ano

BRASÍLIA (Reuters) - Brasil e Argentina planejam estender o acordo automotivo por mais um ano, mas os dois países ainda precisam acertar a extensão do comércio livre de taxação, afirmou o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Mauro Borges.

As negociações ocorrem em um momento de forte queda nas exportações de veículos do Brasil, que têm na Argentina seu principal mercado comprador. O recuo nas exportações tem contribuído para um quadro de redução na produção brasileira de veículos, agravado por um mercado interno retraído.

Borges acrescentou que o governo brasileiro está buscando formas de estimular também os bancos locais para oferecer mais crédito para os consumidores brasileiros comprarem automóveis diante da queda nos índices de inadimplência. No primeiro trimestre, as vendas de veículos novos no Brasil caíram 2 por cento sobre um ano antes.