Snowden é manipulado pela inteligência russa, diz ex-diretor da NSA

SYDNEY, 7 Mai (Reuters) - O ex-prestador de serviço da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos Edward Snowden, que revelou os programas de coleta massiva de dados pelo governo dos EUA, está provavelmente sob controle das agências de inteligência russas, de acordo com o ex-diretor da NSA, general Keith Alexander.

Alexander, que se aposentou em 31 de março, fez os comentários em uma entrevista que deve ser publicada na quinta-feira ao jornal The Australian Financial Review e cuja transcrição foi adiantada para a Reuters.

Diretor que passou mais tempo à frente da NSA, Alexander também se disse a favor de um apoio a uma maior militarização do Japão para contrabalançar a China, e alertou que uma falta de regras nos conflitos virtuais pode fazer estourar uma guerra real entre inimigos tradicionais como as Coreias do Norte e Sul.