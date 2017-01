Campos diz que governo não pode mentir sobre setor energético de olho na eleição

SÃO PAULO, 9 Mai (Reuters) - O pré-candidato do PSB à Presidência, Eduardo Campos, cobrou responsabilidade do governo federal nesta sexta-feira e disse que o Executivo não pode mentir à população sobre a real situação do setor energético para priorizar seus objetivos eleitorais.

Em entrevista coletiva no intervalo de um encontro com membro da coligação PSB-Rede-PPS-PPL para discutir questões energéticas, Campos disse que o setor vive seu pior momento na história, pior inclusive que no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), e citou cálculos que apontam 46 por cento de risco de racionamento de energia.

"É quase como jogar um cara-e-coroa", criticou o presidenciável socialista, que responsabilizou diretamente a presidente Dilma Rousseff pela situação.

"Quem conduz essa política há 12 anos? A sua excelência a presidente da República", disse, numa referência ao período em que Dilma foi ministra de Minas e Energia e ministra-chefe da Casa Civil.

O ex-governador disse que o governo federal endividou as famílias sem o consentimento delas ao postergar o aumento das tarifas de energia, numa referência ao uso de recursos do Tesouro para reduzir as tarifas energéticas. Ele também criticou a situação do setor de etanol e da Petrobras.

Campos aproveitou também para criticar a gestão do setor elétrico no período de governo do PSDB. "Os dois erraram", disse.

"Hoje é o sujo falando do mal lavado. A crítica que o PSDB faz hoje é a mesma que o PT fazia em 2001", disse.

O ex-governador de Pernambuco também respondeu a críticas feitas por Dilma, que afirmou que a defesa que Campos faria de uma meta de inflação de 3 por cento ao ano geraria perdas sociais e aumento do desemprego.