Produção de veículos do Brasil em abril tomba 21% sobre um ano antes

Segundo a Anfavea, entidade que representa as montadoras, a produção de veículos cresceu 1,6 por cento sobre março, mas despencou 21,4 por cento ante mesmo mês de 2013, pressionada por recuo nas vendas no mercado interno e nas exportações.

O setor produziu 277,1 mil veículos no mês passado, segundo maior volume para meses de abril da história, informou nesta sexta-feira a associação das montadoras. De janeiro a abril, a indústria acumula produção de 1,07 milhão de veículos, queda de 12 por cento sobre o primeiro quadrimestre de 2013.

O desempenho já motivou recuo no nível de emprego no setor, que caiu 1,1 por cento em abril ante mesmo mês do ano passado, para 154,2 mil postos de trabalho, segundo os dados da entidade.