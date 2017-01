Forças Armadas lançam operação para proteger fronteiras antes da Copa

BRASÍLIA, 10 Mai (Reuters) - As Forças Armadas mobilizaram neste sábado 30.000 tropas para patrulhar as fronteiras do Brasil e reforçar a segurança para a Copa do Mundo que começa no próximo mês, informou o Ministério da Defesa.

Militares do Exército, Marinha e Aeronáutica vão utilizar navios patrulha, helicópteros e aviões para combater o tráfico de drogas e outras atividades de contrabando nos 16.886 quilômetros de fronteira do Brasil com 10 vizinhos sul-americanos.

"Como a operação se desenvolve ao longo de toda a fronteira terrestre, as tropas contarão com centros montados nos Comandos Militares da Amazônia, em Manaus; do Oeste, em Campo Grande; do Norte, em Belém; e do Sul, em Porto Alegre", informou o ministério em comunicado.

O Brasil convidou os líderes das 31 seleções que virão ao país para disputar a Copa do Mundo para assistir aos jogos da competição, o que aumenta a preocupação com a segurança envolvendo o torneio.

A Força Aérea Brasileira vai impor zonas de restrição aérea sobre os estádios durante os 64 jogos do Mundial, que será realizado entre 12 de junho e 13 de julho em 12 cidades.

Há uma preocupação também com a violência decorrente de manifestações, como aconteceu nos protestos de junho do ano passado durante a Copa das Confederações.