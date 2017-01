Naufrágio de barco de migrantes mata pelo menos 40 na costa da Líbia

A embarcação aparentemente teve problemas a cerca de 60 km ao leste de Trípoli, disse Rami Kaal, um porta-voz do Ministério do Interior da Líbia.

As fronteiras pouco vigiadas da Líbia com seus vizinhos subsaarianos e a sua proximidade com a Itália e Malta, do outro lado do Mediterrâneo, tornaram o país do norte africano uma rota de trânsito comum para os migrantes que tentam chegar à Europa.