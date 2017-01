Okubo ganha nova chance na seleção do Japão para Copa

Por Hyun Oh

12 Mai (Reuters) - O técnico da seleção japonesa, Alberto Zaccheroni, incluiu uma rara surpresa em sua convocação para a Copa do Mundo ao chamar nesta segunda-feira o atacante Yoshito Okubo entre os 23 jogadores para a Copa do Mundo do Brasil, após uma ausência de dois anos.

O jogador de 31 anos, do Kawasaki Frontale, tem se destacado desde que foi contratado pelo clube em 2013, com oito gols marcados nesta temporada após ter sido o artilheiro do campeonato passado, mas Zaccheroni vinha resistindo em convocá-lo para a seleção do Japão.

O atacante disputou apenas uma partida durante os quatro anos do italiano no comando da equipe, quando autou por 45 minutos em um amistoso de 2012 contra a Islândia, apesar de ter jogado as quatro partidas do Japão na Copa do Mundo passada, em 2010, sob comando do antigo treinador Takeshi Okada.

"Ele tem experiência, personalidade e faro de gol, e sei que ele é um jogador fantástico. O que eu precisava fazer era ter outros jogadores que o acompanhassem", disse o italiano a repórteres quando perguntado sobre o longo período de ausência do jogador.

"Quando você fala de Okubo, ele tem experiência e qualidade e apesar de ter passado dos 30, não demonstrou sinais de queda fisicamente. Ele também é imprevisível. Os adversários não conseguem ler o jogo dele", acrescentou.

O ex-atacante do Wolfsburg e do Real Mallorca vai disputar vaga no time titular com Yuya Osako e Yoichiro Kakitani.

O técnico chamou 12 jogadores que atuam em clubes do exterior, incluindo o meia do Milan Keisuke Honda, o lateral da Inter de Milão Yuto Nagatomo e o meio-campista do Manchester United Shinji Kagawa.