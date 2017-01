Barco com centenas de imigrantes naufraga ao sul da Sicília

ROMA, 12 Mai (Reuters) - Embarcações da Marinha e da guarda costeira da Itália recuperaram 14 corpos e resgataram cerca de 200 pessoas depois do naufrágio de um barco com imigrantes entre a Líbia e o sul da Sicília, disseram autoridades nesta segunda-feira, um dia depois de dezenas de pessoas terem morrido afogadas em um acidente semelhante.

A Itália vem enfrentando dificuldades há décadas para lidar com um grande número de imigrantes em barcos pequenos e inseguros procedentes do norte da África rumo à ilha de Lampedusa, situada entre a Tunísia e a Sicília. Os levantes no mundo árabe em 2011 e a continuidade da guerra civil na Síria agravaram o problema.